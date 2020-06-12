Yüksekovalı genç hurda malzemelerden oyuncak ekskavatör yaptı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Şahin Atilla (17) adlı genç, topladığı hurda malzemelerle oyuncak ekskavatör yaptı.

Yüksekova ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünün Ağılcık mezrasında yaşayan lise öğrencisi Şahin Atilla, topladığı hurda malzemelerle ekskavatör yaptı. 3 yıldır köyün yolunda devam eden çalışmada kullanılan ekskavatörleri hep büyük heyecanla izleyen Atilla, hayalini etrafta topladığı atık malzemelerle gerçekleştirdi.

Etrafta topladığı tahta parçaları, salça kutusu, enjektör, araba sileceği ve bazı hurda malzemelerle hayalindeki ekskavatörü yaptı.

Hurda malzemelerle hayalindeki oyuncak ekskavatörü yapan Şahin Atilla, “Geçen sene bizim burada yol çalışması vardı. Makineler çalışırken hep izliyordum ve çok seviyorum. Ekskavatör hayalimdi. Bende kendime bir ekskavatör yapmak istedim. Yapmaya çalıştım ve becereceğime de inandım. Etrafta bulduğum hurda malzemelerle hayalimi gerçekleştirdim. Eğer gerçekten imkanlarım olsaydın emin olun daha güzel ve daha iyisini yapardım. Bundan sonra helikopter üzerinde çalışıyorum. İnşallah onu da kısa zamanda bitireceğim. Her şeyi daha da ileriye taşıyacağım. Benim daha iyi şeyler yapmam için destek bekliyorum” dedi.