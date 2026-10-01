Yüksekova'da yanan okulda vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından indirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yüksekova Dağlıca Köyü İlkokulu'nda çıkan yangında bir vatandaş alevlerin arasındaki Türk bayrağını indirdi; itfaiye yangını yaklaşık 4 saatte söndürdü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Köyü İlkokulu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, bir vatandaş alevlerin ve yoğun dumanın arasına girerek Türk bayrağını direkten son anda indirdi.
O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, vatandaşın duyarlı davranışı çevredekilerden büyük takdir kazandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.