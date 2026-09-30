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Gündem ‘Seçilmiş İBB başkanıymış’ Fatma Sayan Kaya için böyle söylense ne dersiniz?
Gündem

‘Seçilmiş İBB başkanıymış’ Fatma Sayan Kaya için böyle söylense ne dersiniz?

Yeniakit Publisher
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Akit TV ekranlarında gazeteci Ali Karahasanoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan isimlere arka çıkan Cumhuriyet Gazetesi'ne ve medya çevrelerine çok sert sözlerle yüklendi. AK Parti kadrolarına yönelik operasyonlarda adalet mekanizmasının hızla işletildiğini belirten Karahasanoğlu, muhalefet kanadının yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığını vurguladı.

Akit TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Karahasanoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan isimlere arka çıkan Cumhuriyet Gazetesi'ne ve medya çevrelerine çok sert sözlerle yüklendi. AK Parti kadrolarına yönelik yargı süreçlerinde adalet mekanizmasının hızla işletildiğini belirten Karahasanoğlu, MHP'li ve AK Parti'li belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatarak muhalefetin çifte standart uyguladığını vurguladı.

 

CHP zihniyeti yolsuzluk sanıklarını böyle koruyor!

Canlı yayında gazetenin birinci sayfasını okuyan Karahasanoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı" ifadelerine tepki göstererek, "Fatma Betül Sayan Kaya için ben söylesem hedef tahtasına koyar, yerin dibine batırırsınız. Seçilmiş milletvekili olurken seçilmemiş mi Fatma Betül Sayan Kaya? Ama siz kalkıp yolsuzluktan yargılanan bir kişiyi bu şekilde parlatamazsınız" dedi.

 

Basın maskesi altında suç işleniyor! O manşeti atanlar şimdiden savunmalarını hazırlasınlar!

Yapılan tanımlamaların suçu övme ve örgütü meşrulaştırma çabası olduğunu belirten Karahasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yarın öbür gün o birinci sayfayı hazırlayan Fikret İlkim ve diğerleri o masaya oturacak, o hesap sorulacak. Basın Kanunu'ndaki zaman aşımı arkasına sığınmasınlar, örgütlü suçlar için şimdiden savunmalarını hazırlasınlar, yoksa cezaevi yolları onlara görünüyor."

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Yorumlar

Molla kasım

Ali seninden reklam işlerinden cukkaladığın söyleniyor bu iktidar gidince bakacağız İnşaallah temiz çıkarsın sahi nedir bu reklam işleri yazda millet sui zanda bulunmasın

Mustafa

Ali efendi kul hakkına girmez hakiki müslüman o
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