MİT’ten kritik operasyon! Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i düzenlediği operasyonla yakaladı. El-Hatip’in deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmaya çalışırken ele geçirildiği bildirildi.
AVRUPA’YA KAÇAMADAN YAKALANDI
Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırısına ilişkin dava dosyasında uzun süredir firari isimler arasında bulunuyordu. Geçmişte hazırlanan iddianamede de el-Hatip, saldırının planlanması ve organizasyonunda yer almakla suçlanan isimler arasında gösterilmişti.
MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla el-Hatip'in deniz yoluyla Avrupa'ya kaçış girişiminin engellendiği ve yakalandığı açıklandı.
REYHANLI SALDIRISI NEDİR?
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te, belediye binası yakınında ve PTT binası önünde bomba yüklü iki aracın patlatılmasıyla Türkiye’nin en kanlı terör saldırılarından biri gerçekleştirildi. Saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı; 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026’da açıkladığı gerekçeli kararda saldırının talimatının dönemin Esed rejimi istihbaratından alındığı kaydedildi.