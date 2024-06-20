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Gündem Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu
Gündem

Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-20 13:31:00 - 2024-06-20 13:32:32

Yüksekova'da bir evde silahla vurulmuş iki ceset bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş hakle 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri; Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı. Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

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