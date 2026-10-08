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Gündem ‘Yüksek yargıyı tanıyorum’ diyerek pazarlık yapıyordu: O dolandırıcı tutuklandı
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‘Yüksek yargıyı tanıyorum’ diyerek pazarlık yapıyordu: O dolandırıcı tutuklandı

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‘Yüksek yargıyı tanıyorum’ diyerek pazarlık yapıyordu: O dolandırıcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söylediği ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla adliye içerisinde pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer’in, “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” unvanını kullandığı görüldü.

Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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