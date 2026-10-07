Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı
Mardin’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘Cumhuriyet başsavcısı’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mardin’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘Cumhuriyet başsavcısı’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘Cumhuriyet başsavcısı’ olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Başsavcılık koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin ‘panel’ olarak kullandıkları sistem de ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23