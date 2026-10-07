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Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı

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DHA Giriş Tarihi:

Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı

Mardin’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘Cumhuriyet başsavcısı’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

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Foto - Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘Cumhuriyet başsavcısı’ olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı

Başsavcılık koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

#3
Foto - Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin ‘panel’ olarak kullandıkları sistem de ele geçirildi.

#4
Foto - Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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