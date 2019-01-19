Yüksek teknolojili ürüne 5 milyon TL’lik destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı.19 Ocak 2019 Cumartesi 09:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’yla teknolojinin tabana yayılmasını; ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, “Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi. Programın yıl boyunca başvuruya açık tutulacağına dikkat çeken Varank, desteği almaya hak kazananlara talep etmeleri halinde yüzde 25’lik ön ödeme yapılabileceğini dile getirdi.
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