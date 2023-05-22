Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) flaş açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." açıklaması yapıldı.
Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci seçime gidiyor.
Yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemi devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." açıklaması yapıldı.
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