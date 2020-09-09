Yüksek hava sıcaklıkları çeltik üreticilerini memnun ediyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yüksek olması, çeltik üreticilerini memnun ediyor.

Türkiye'de pirinç ihtiyacının karşılandığı illerden Çankırı'da 25 bin dönümlük arazide yetiştirilen çeltikte sıcak havanın da etkisiyle yüksek verim bekleniyor.

Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren çiftçiler, yoğun mesai harcayarak yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmek için gün sayıyor.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene çeltikte dönüm başına 700-750 kilogram verim almayı beklediklerini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin çeltiğin verimine olumlu yönde etki ettiğini belirten Gamzeli, "Bazı bitkiler için sıcak zararlı bazıları için ise sıcak iyi geliyor. Çeltik için sıcak hava bayağı iyi oluyor. Çünkü suyun ısınması bitkinin daha güzel büyümesini sağlıyor. O yüzden bu sene daha fazla verim beklemekteyiz." diye konuştu.

Çeltiğin ekiminden itibaren güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Gamzeli, şunları dile getirdi:

"Bu ayın sonu, diğer ayın ortalarında biçimimizi bitirmiş oluruz. Ekim yaptığımızdan beri yabani ot uğraşmaktayız. Çok ilaç verdik, bu da çok maliyetli bir şey. İnşallah verimimiz güzel olur, maliyetler yüksek olduğu için bunu anca öyle kurtarabiliriz. Sofralarımızda Çankırı Kızılırmak pirincinin de denenmesini isteriz. Çok güzel bir aroması ve pişmesi var. Herkese tavsiye ediyoruz."

Çeltik üreticilerinden İbrahim Çakmak da çeltiğin veriminden memnun olduklarını vurguladı.

Yüksek verime sıcak havanın da etkisi olduğunu belirten Çakmak, "Geceleri hava serinlerse pirinç olmaz, verimi düşer. Geceleri de hava ılık olursa verim güzel oluyor." dedi.