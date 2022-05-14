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Spor Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor

Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:53:00 - 2022-05-14 10:55:01
Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 37. haftanın perdesi bugün Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla açılacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak. Ligden düşmesi çok önceden kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise son iki haftayı galibiyetle kapatarak taraftarını sevindirmek istiyor. Bu maç öncesi Kayseri ekibinin 44, Malatya temsilcisinin ise 20 puanı bulunuyor. 

Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetirken, Mehmet Salih Mazlum ve Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Oğuzhan Aksu ise bu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi.

 

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