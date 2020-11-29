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Spor Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi
Spor

Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:31:39 -
Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, Medipol Başakşehir karşısında takımın üstün mücadele gösterdiğini belirterek, Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında puanlar alarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Cinkaya yaptığı yazılı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleden 3-3 berabere ayrılmalarından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

Zor bir deplasmanda 1 puan aldıklarını aktaran Cinkaya, "90. dakikada bile asla vazgeçmeyen, yüreğini ortaya koyarak oynayan bir Denizlispor izledik. Futbolcularımız Denizlispor'a yakışır bir mücadele örneği gösterdi. Şimdi önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maçtan da puanlar alarak çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Cinkaya, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında taraftarlarımızın ve kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara cevap vereceğiz. Sezona dair gelişmeleri, mali tabloları ve takımımızın gelecek planlamalarını konuşacağız."

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