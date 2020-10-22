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Spor Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçına odaklandı
Spor

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçına odaklandı

Teknik direktör Prosinecki: "Beşiktaş için de, bizim için de kolay bir maç olacağını zannetmiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:50:16 -
Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçına odaklandı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçla ilgili, "Beşiktaş için de, bizim için de kolay bir maç olacağını zannetmiyorum. Çok güzel bir karşılaşma seyrettireceğimizi düşünüyor ve inanıyorum." dedi.

Yeşil-siyahlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü, Beşiktaş ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Isınma çalışmasıyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idman, top çalışmalarıyla sona erdi.

Sakatlığı sona eren Fabiano Leismann takımla çalışmalara başladı, Sakıb Aytaç ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Murawski ve Özgür Çek ise sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Robert Prosinecki, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Prosinecki, Ankara'dan galibiyetle dönmenin kolay olmadığını belirterek, "Deplasmanda çok güzel bir iş çıkarttık. Mücadele verip, rakibimize oyunumuzu kabul ettirerek kazandık. Bizim için çok iyi oldu. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıttık. Pazartesi günü büyük bir takım geliyor. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa çalışıyoruz. Beşiktaş için de, bizim için de kolay bir maç olacağını zannetmiyorum. Çok güzel bir karşılaşma seyrettireceğimizi düşünüyor ve inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun biz sahada mücadele eden, ısıran, kendi futbolunu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir Denizlispor izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda uyum sürecinin neredeyse tamamlanmaya başladığını belirten Hırvat teknik adam şöyle devam etti:

"Adaptasyon sürecine herkesin ihtiyacı vardı zaten. Yeni bir takım, yeni bir arkadaşalar ve neredeyse yeni kurulan bir kadro. Yabancı arkadaşlarımız yavaş yavaş uyum sorununu halletti. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Fiziksel olarak istediğimiz noktalara gelmeye başladık. Bunu son maçtan sonra da saha yansıtmaya başladık."

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