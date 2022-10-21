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Dünya Yük treni gaz tankerine çarptı! 120 ev hasar aldı
Dünya

Yük treni gaz tankerine çarptı! 120 ev hasar aldı

Meksika'nın orta kesiminde yük treninin gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangında, 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 07:17:00 -
Yük treni gaz tankerine çarptı! 120 ev hasar aldı

Meksika basınında çıkan habere göre, Aguascalientes kentinde yük treni, gaz tankerine çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Yangında 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Yetkililer, olası facianın önlenmesi amacıyla yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma birimlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Bölgede acil durum ilan edildiği, kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Yorumlar

Abdullah

Abi biz Türkiye de yaşıyoruz bana ne meksikadan
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