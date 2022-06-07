Yüce Kur'an'a yapılan saygısızlığa tepki yağdı! 'Çare yeniden İslam'

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Antalya Serik’teki bir lisede, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, bir öğrencinin havaya fırlattığı Kuran-ı Kerim’e diğer öğrencinin tekme attığı anlar yer aldı.

'Biz nasıl bu hale geldik'

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, görüntülere şu tepkiyi gösterdi:

Mesele İmam Hatip lise meselesi değil. Bu ülke bizim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Biz bu hale nasıl geldik? Liseli öğrencilerden skandal hareket! Kur'an-ı Kerim'i tekmelediler...

'Çaremiz yeniden İslam'

Dilipak'ın mesajını alıntılayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, "Reçeteyle oynadılar; bir zamanlar milletin diriliş üssü olan İmam Hatip okullarının içi boşaltıldı. Muhteşem İmam Hatip binalarında bugün acaib bir iflas yaşıyoruz. Bez parçasına dönen başörtüsü haya kalesi olma özelliğini yitirdi. Çaremiz; yeni İslam değil, yeniden İslam." dedi.