Yüce Kur'an'a yapılan saygısızlığa tepki yağdı! 'Çare yeniden İslam'
Antalya Serik'teki bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösteren Abdurrahman Dilipak'ın, "Biz nasıl bu hale geldik?" sorusuna Twitter'dan cevap veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Çare yeniden İslam." dedi.
Yeniakit.com.tr
Antalya Serik’teki bir lisede, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık kamuoyunu ayağa kaldırdı.
Twitter'da paylaşılan görüntülerde, bir öğrencinin havaya fırlattığı Kuran-ı Kerim’e diğer öğrencinin tekme attığı anlar yer aldı.
'Biz nasıl bu hale geldik'
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, görüntülere şu tepkiyi gösterdi:
Mesele İmam Hatip lise meselesi değil. Bu ülke bizim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Biz bu hale nasıl geldik? Liseli öğrencilerden skandal hareket! Kur'an-ı Kerim'i tekmelediler...
'Çaremiz yeniden İslam'
Dilipak'ın mesajını alıntılayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, "Reçeteyle oynadılar; bir zamanlar milletin diriliş üssü olan İmam Hatip okullarının içi boşaltıldı. Muhteşem İmam Hatip binalarında bugün acaib bir iflas yaşıyoruz. Bez parçasına dönen başörtüsü haya kalesi olma özelliğini yitirdi. Çaremiz; yeni İslam değil, yeniden İslam." dedi.