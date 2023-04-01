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Gündem YSK'ya vurmayan bir o kalmıştı! Öyle bir şey söyledi ki
Gündem

YSK'ya vurmayan bir o kalmıştı! Öyle bir şey söyledi ki

Yeniakit Publisher
2023-04-01 03:46:00 - 2023-04-01 03:47:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının resmileşmesi ve muhalefet kanadının 'Aday olamaz' algılarının boşa düşmesi sonrası CHP yandaşı isimlerde panik oluştu. Muhalif sunucu Fatih Portakal, dün YSK Başkanı Ahmet Yener'i hedef alarak, "Bu ismi unutmayın" dedi, bugün de bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı da benzer ifadelerle tehdit savurdu. "Kendilerini de hakikaten ateşe attılar. Erdoğan seçimi kaybederse durumunuz kötü" diyerek tehditler savuran Ataklı, "YSK büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler." dedi.


Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Bunun yanında 100 bin imza toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına muhalefetten itiraz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olmadığı gerekçesiyle birçok parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edildi.

YSK tartışmalara noktayı koydu: "Erdoğan aday olabilir"
YSK Başkanı Ahmet Yener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Karar CHP yandaşlarını rahatsız etti: Fatih Portakal 'Bu ismi unutmayın' diyerek YSK Başkanı'nı hedef aldı
Bu karar muhalefet kanadında rahatsızlıklara neden oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı, "Bu ismi unutmayın" diyerek hedef aldı.
YSK'yı tehdit edenler kervanına CHP yandaşı Can Ataklı da katıldı: Erdoğan seçimi kaybederse sonunuz kötü
Dün Portakal'ın skandalı sonrası bugün de bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı da benzer ifadelerle tehdit savurdu.

"Erdoğan seçimi kaybederse sonunuz kötü" diyerek tehditler savuran Ataklı, "YSK büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler." dedi.
Ataklı kendisine ait YouTube kanalından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı adayları anayasaya aykırı bir biçimde belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler. Erdoğan seçilirse hiçbir şey değişmez hatta bu YSK üyeleri de taltif edilirler, kahraman ilan edilirler. Ama aksi olursa durumları kötü."

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