Hurda teşviki hurdaya döndü! Milyonların beklediği düzenleme komisyondan çıkmadı

Eski model araç sahiplerinin ve otomotiv sektörünün uzun süredir yakından takip ettiği hurda teşviki beklentisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bürokrasisine takıldı. Meclis kayıtlarına göre, eski araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımlarında vergi avantajı sağlanması amacıyla sunulan birden fazla kanun teklifi bulunmasına rağmen, bu düzenlemelerin tamamı Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletiliyor.

MHP'NİN HURDA TEŞVİKİ TEKLİFİ 2024'TEN BERİ BEKLİYOR

TBMM kayıtlarına göre İsmail Özdemir tarafından sunulan 2/2697 esas numaralı kanun teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında yeni alınacak yerli araçların ÖTV'den muaf tutulmasını öngörüyor.

20 Kasım 2024 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan teklif aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Ancak aradan geçen süreye rağmen teklif hakkında komisyon raporu hazırlanmadı ve Genel Kurul gündemine taşınmadı. Bu durum, hurda teşviki beklentisi içindeki vatandaşların dikkatini çekerken, teklifin neden ilerlemediği sorusunu da beraberinde getirdi.

HURDA TEŞVİKİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Vatandaşların sosyal medyada ve otomobil forumlarında sıklıkla gündeme getirdiği düzenlemenin Meclis ayağındaki son durumu şu şekildedir:

2024 Yılından Beri Gündemde: Meclis Başkanlığına sunulan ve 2/2697 esas numarasıyla kayda geçen ilk kanun teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesini hedefliyordu. Bu teklif, eski aracını hurdaya ayıran vatandaşların yeni alacakları yerli üretim araçlarda ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyordu. Ancak aradan geçen uzun süreye rağmen teklif hakkında komisyon raporu hazırlanarak Genel Kurul'a sunulmadı.

Tüm Teklifler Aynı Komisyonda: İlk düzenlemenin ardından sonraki süreçte farklı milletvekilleri tarafından da benzer içerikte yeni kanun teklifleri Meclis'e sunuldu. Eski araçların çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından oluşturduğu riskleri azaltmayı amaçlayan bu tekliflerin tamamı Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Ancak Meclis kayıtlarında tüm bu dosyaların son durumu hâlâ "Komisyonda" olarak görünmeye devam ediyor.

Oy Çokluğu Sağlanamadı, Teklif Rafa Kalktı: Düzenlemenin komisyon aşamasının tamamlanması beklenmeden doğrudan Genel Kurul gündemine alınması ve yasalaşma sürecinin hızlandırılması amacıyla Meclis'e bir grup önergesi sunuldu. Eski araç sahiplerinin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan bu önerge, Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oylamasına sunuldu. Ancak yapılan oylamada gerekli oy çokluğu sağlanamadığı için talep reddedildi ve hurda teşviki düzenlemesi yeniden komisyon sürecine bırakılarak rafa kalkmış oldu.

Vatandaşların Gözü Kulağı Meclis'te: Artan araç fiyatları ve yüksek ÖTV oranları nedeniyle sıfır kilometre bir araca erişmekte zorlanan 20 yaş ve üzeri araç sahipleri, hurda teşvikiyle nefes almak istiyor. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan binlerce vatandaş, partiler üstü bir talep haline gelen bu düzenleme için Meclis komisyonundan ne zaman onay çıkacağını merakla bekliyor.