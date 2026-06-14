İran’dan ABD ve İsrail’e ültimatom! Siyonistlerin kanlı saldırıları sonrası Kalibaf masayı devirdi!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme iradesi gösterememesi ve müzakere sürecinin durması anlamına geldiğini belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın Dahiye bölgesine yönelik son saldırılarına tepki gösteren Kalibaf, "Siyonistlerin Dahiye'ye saldırıları ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirme iradesinden yoksun olduğunu ya da bunu yapabilecek gücü bulunmadığını bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

"Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin güney bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.