Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı

TAHSİN HAN

Yunanistan, Türkiye’nin (Deniz Kurdu 2026) tatbikatında çekilen bir görüntü ile çalkalanıyor... Yunan Newsbreak ve Pentapostagma siteleri manşetten verdikleri haberlerle Türkiye’ye ateş püskürdü.

Haberlerde şu ifadeler kullanıldı: “Türkler tarafından yayımlanan ve bir Yunan subayının, sözde devletin (KKTC) güçlerine mensup bir subayla birlikte Denizkurdu-II/2026 (Deniz Kurdu 2026) adlı Türk tatbikatının gözlem noktasında görüldüğü fotoğrafa Yunan hükümeti derhal yanıt vermelidir. Türk Savunma Sanayi sitesi fotoğrafı, ‘Bazı fotoğraflar kapsamlı analizlerden daha fazlasını ortaya koyuyor... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan Askeri Ataşeleri bugün DENİZKURDU-II Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı’ diyerek açık aşağılanmayı yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk medyası tarafından yayılan bu utanç verici görüntü gerçek mi? Atina yönetimi ve sorumlular derhal açıklama yapmalı. Türkiye’nin amacının Yunanistan’ı tuzağa düşürmek ve Kıbrıs’taki iki devlet olduğu (Rumlar ve KKTC) gerçeğininin tanınmasını fiili bir durum haline getirmek olduğu aşikardır.

FOTOĞRAF UTANÇ VERİCİ

Simerini’de konuyla ilgili yorum yapan deneyimli askeri ve siyasi analist Yannos Charalambides, bu görüntülerin Türkiye tarafından propaganda amacıyla kullanıldığını ve Yunanistan ile Yunan Silahlı Kuvvetlerini küçük düşürmeyi amaçladığını savundu. ‘Bir şekilde, biz de bunun üzerine bastık ve Türk propagandasının kurbanı olduk. Ne yazık ki, eğer herhangi bir Yunan subayı aynı gözlemevinde oturuyorsa, devletin elektronik gözetim sistemleri bir güç sembolü olduğundan, bu durum siyasi ve bir şekilde yasal olarak sözde devleti (KKTC) meşrulaştırıyor demektir’ diye konuştu.

YUNANİSTAN’I AŞAĞILADILAR

Charalambides, ayrıca bu durumun, görüntülerin gerçek olup olmamasına bakılmaksızın, KKTC’nin uluslararası alanda meşrulaştırmaya hizmet ettiğini, bu olayın ciddi bir diplomatik sorun teşkil ettiğini belirtti. Olayı ‘rezalet’ olarak yorumlayan Yiannos Charalambides, konunun Yunan Parlamentosu’nda görüşülmesi gerektiğini vurguladı”

Yunan’ın en çok bilinen askeri ve savunma sanayi haberlerini veren iki site de söz konusu olaya ilişkin video da vererek, Türk Genelkurmayı’nın görüntüleri basına servis ettiğini ve bunu Atina’yı bir aşağılama olarak kullandığını iddia etti.

Newsbreaks sitesi ayrıca “Şok: Türkler askeri tatbikatta Yunanistan’ı nasıl küçük düşürdü?” diyerek Yannos Charalambides’in analizinden görüntülerin Türk basınında da kullanıldığını okurlarına aktardı.

ATİNA, KKTC’Yİ TANIYOR İMAJI

Pentapostagma sitesi de ayrıca “Türk Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraf ‘Türk tuzağı’ dedi. Bu fotoğrafla dünyaya ‘işbirliği’ mesajı verirken aslında Söz konusu Yunan subayının, KKTC’li subayın yanında sergilenmesi, hem Yunan hem de Kıbrıs Rum tarafının KKTC’yi fiilen tanıdığı imajını güçlendirme girişimi olarak değerlendirildi” diyerek Atina’yı bir sert biçimde eleştirdi.