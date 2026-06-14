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Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dönüşüme kadar uzanan kapsamlı adımlar içeren Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı hazır.

Türkiye'nin yapay zeka çağında üreten ve yön veren ülkeler arasında yer almasına katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirildi.

İnsan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dönüşüme kadar uzanan kapsamlı adımlar içeren Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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