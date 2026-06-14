Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde!
Adı Galatasaray ile de sıkça anılan Lookman için karar çıktı.
Adı Galatasaray ile de sıkça anılan Lookman için karar çıktı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid'in Atalanta'dan kadrosuna kattığını Ademola Lookman için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcunun teknik direktör Diego Simeone'nin beklentilerini tam olarak karşılayamadığı ve kulübün yaklaşık 50 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Atlético Madrid’in oyuncuyu kış transfer döneminde yaklaşık 35 milyon euro karşılığında transfer ettiği vurgulandı.
Haberde, Simeone’nin Lookman’ın bireysel kalitesini zaman zaman beğense de taktik disiplin ve istikrar konusunda yeterli katkıyı alamadığı ifade edildi. Öte yandan İspanyol ekibinin, kadro planlamasında uygun teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği aktarıldı.
Atlético Madrid’in, gelecek tekliflere göre Lookman’ın geleceğine karar vereceği kaydedildi.
Bu sezonun ikinci yarısında İspanyol ekibinde 24 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 9 gol atıp 3 de asist yaptı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23