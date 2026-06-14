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Otoyolda dönüşü kaçıran vurdumduymaz sürücü dehşet saçtı! Ankara'da zincirleme facia: Patates yüklü TIR'lar birbirine girdi, otoyol patates tarlasına döndü! Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde! Ümit Özat'ın Dünya Kupası kehaneti! Yenilgi sonrası o sözleri damga vurdu! Sosyal medyada gündem olan Bodur Kirmit Mantarı: Herkesin merak ettiği işte özellikleri O şifalı kısmını çöpe atıyormuşuz: Katbekat daha kadar değerli... Ezber bozan bir gerçek ortaya çıktı Stuttgart, PSV ve Dortmund... Kante ayrılırsa yerine Japon yıldız gelecek Alman kulübünden küstah gönderme! A Milli Takım mağlubiyeti sonrası hadsiz paylaşım
#1
Foto - Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid'in Atalanta'dan kadrosuna kattığını Ademola Lookman için flaş bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde!

Fichajes'te yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcunun teknik direktör Diego Simeone'nin beklentilerini tam olarak karşılayamadığı ve kulübün yaklaşık 50 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Atlético Madrid’in oyuncuyu kış transfer döneminde yaklaşık 35 milyon euro karşılığında transfer ettiği vurgulandı.

#3
Foto - Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde!

Haberde, Simeone’nin Lookman’ın bireysel kalitesini zaman zaman beğense de taktik disiplin ve istikrar konusunda yeterli katkıyı alamadığı ifade edildi. Öte yandan İspanyol ekibinin, kadro planlamasında uygun teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği aktarıldı.

#4
Foto - Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde!

Atlético Madrid’in, gelecek tekliflere göre Lookman’ın geleceğine karar vereceği kaydedildi.

#5
Foto - Osimhen bile devreye sokulmuştu oysa ki... Galatasaray'a gün doğdu artık... Artık satış listesinde!

Bu sezonun ikinci yarısında İspanyol ekibinde 24 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 9 gol atıp 3 de asist yaptı.

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