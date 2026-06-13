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Gündem İbretlik görüntüler: 20 başörtüsü düşmanına karşı tek bir yiğit. Başörtülü annesine yapılan hakarete karşı tek başına direndi
Gündem

İbretlik görüntüler: 20 başörtüsü düşmanına karşı tek bir yiğit. Başörtülü annesine yapılan hakarete karşı tek başına direndi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, başörtülü annesine yönelik hakaretlere tepki gösteren bir gencin kalabalık bir grupla yaşadığı arbede dikkat çekti. Görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından "anneye sahip çıkan evlat" yorumlarıyla paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, başörtülü annesine yönelik sözlü sataşmalara tepki gösterdiği belirtilen bir genç ile kalabalık bir grup arasında gerginlik yaşandığı görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ilk olarak taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı, ardından olayın kısa sürede arbedeye dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde genç, kendisine doğru yönelen kişilere karşı koymaya çalışırken çevredeki vatandaşların da yaşananları izlediği dikkat çekiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, başörtülü annesine yönelik hakaretlere sessiz kalmayan gencin tavrını takdir eden yorumlarda bulundu. Olayın görüntüleri birçok platformda paylaşılırken, "annesinin onurunu korumak için mücadele eden evlat" ifadeleri öne çıktı.

Görüntülerde yaşanan kavganın nerede ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin farklı iddialar sosyal medyada yer alsa da, olayın detaylarına ilişkin resmi makamlardan yapılmış kapsamlı bir açıklama bulunmuyor.

Buna rağmen görüntüler, özellikle aile değerleri, annelere saygı ve başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı söylemler konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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