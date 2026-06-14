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#1
Foto - Okan Buruk zaten hiç istemiyordu: Nelsson+Zaniolo için iyi para

Messaggero Veneto’nun paylaştığı bilgilere göre; Udinese, Nicolò Zaniolo ve Victor Nelsson transferlerini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

#2
Foto - Okan Buruk zaten hiç istemiyordu: Nelsson+Zaniolo için iyi para

Udinese yönetiminin, hem Zaniolo'yu hem de Nelsson'u kadrosuna katmak için ayırdığı toplam bütçenin 12 ile 13,5 milyon euro arasında olduğu belirtildi. İtalyan kulübü, bu bütçe doğrultusunda kulüplerle olan pazarlıklarda elini çabuk tutmak istiyor.

#3
Foto - Okan Buruk zaten hiç istemiyordu: Nelsson+Zaniolo için iyi para

İtalya milli takımının da formasını giyen yetenekli oyuncuyu yeniden Serie A'ya döndürmek isteyen Udinese, hücum hattına yaratıcılık ve dinamizm katmayı hedefliyor. Savunma hattını sağlama almak isteyen İtalyan ekibi, Galatasaray forması giyen Danimarkalı stoperi arka hattın yeni lideri olarak görüyor.

#4
Foto - Okan Buruk zaten hiç istemiyordu: Nelsson+Zaniolo için iyi para

Udinese, her iki oyuncunun transfer sürecini de mali şartları zorlamadan, kulüplerin beklentileriyle ortak bir noktada buluşturarak hızlıca resmiyete dökmeyi amaçlıyor. Transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmaya aday bu çifte operasyonun, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak konusu.

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