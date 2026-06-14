Udinese yönetiminin, hem Zaniolo'yu hem de Nelsson'u kadrosuna katmak için ayırdığı toplam bütçenin 12 ile 13,5 milyon euro arasında olduğu belirtildi. İtalyan kulübü, bu bütçe doğrultusunda kulüplerle olan pazarlıklarda elini çabuk tutmak istiyor.