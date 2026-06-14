Okan Buruk zaten hiç istemiyordu: Nelsson+Zaniolo için iyi para
Messaggero Veneto, Udinese'nin Zaniolo ve Nelsson transferlerini bitirmek için belirlediği 12 - 13.5 milyon euro'luk paketi yazdı.
Messaggero Veneto, Udinese'nin Zaniolo ve Nelsson transferlerini bitirmek için belirlediği 12 - 13.5 milyon euro'luk paketi yazdı.
Messaggero Veneto’nun paylaştığı bilgilere göre; Udinese, Nicolò Zaniolo ve Victor Nelsson transferlerini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Udinese yönetiminin, hem Zaniolo'yu hem de Nelsson'u kadrosuna katmak için ayırdığı toplam bütçenin 12 ile 13,5 milyon euro arasında olduğu belirtildi. İtalyan kulübü, bu bütçe doğrultusunda kulüplerle olan pazarlıklarda elini çabuk tutmak istiyor.
İtalya milli takımının da formasını giyen yetenekli oyuncuyu yeniden Serie A'ya döndürmek isteyen Udinese, hücum hattına yaratıcılık ve dinamizm katmayı hedefliyor. Savunma hattını sağlama almak isteyen İtalyan ekibi, Galatasaray forması giyen Danimarkalı stoperi arka hattın yeni lideri olarak görüyor.
Udinese, her iki oyuncunun transfer sürecini de mali şartları zorlamadan, kulüplerin beklentileriyle ortak bir noktada buluşturarak hızlıca resmiyete dökmeyi amaçlıyor. Transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmaya aday bu çifte operasyonun, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak konusu.
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