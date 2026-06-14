Yıllar sonra fark edildi! Elde içki arkada Kâbe… Kapıcılar Kralı’nda skandal sahne

Yıllarca “mizah” adı altında dindar insanları, İslam alimlerini ve İslami değerleri karikatürize ederek aşağılayan Yeşilçam sinemasının gizli mesajları ve şuuraltı operasyonları deşifre olmaya devam ediyor. Yeni Akit’in daha önce de defaatle gündeme getirdiği, toplumun köklerine ve inancına yönelik baltalama çalışmalarının bir halkası da kült haline getirilen sinema filmlerinde ortaya çıktı.

Zeki Ökten'in yönettiği ve başrollerinde Kemal Sunal’ın yer aldığı "Kapıcılar Kralı" filmindeki bir detay büyük tepki çekti.

Söz konusu sahnede, odadaki Kâbe-i Muazzama görselinin tam önünde, Kemal Sunal tarafından pervasızca alkol tüketildiği görüldü. İslam’ın en kutsal mekanının bu şekilde bir tiyatroya ve harama alet edilmesi, Yeşilçam’ın arka planındaki çarpık zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran ve tepki toplayan bu kare, “Yeşilçam’ın insanları yozlaştırma projesinin” ne kadar derinlere indiğini kanıtlar nitelikte!..

Uzmanlar, televizyon ekranlarında sıradan bir komedi filmi gibi izletilen bu yapımların, arka planına yerleştirilen sembollerle Müslüman Türk aile yapısının ve mukaddesatının sinsice erozyona uğratılmak istendiğine dikkat çekiyor. Kemalist ve solcuların domine ettiği Yeşilçam’da Kabe önünde içki içilmesi, akıllara CHP’lilerin savunduğu “Anadolu İslamı” safsatasını getirdi. Başta Özgür Özel olmak üzere birçok CHP’li, “Anadolu İslamı’nda alkol haram değildir” diyerek, savundukları zihniyetin ortadan kaldıramadığı İslami hassasiyeti en azından bozmaya çalışıyorlar!..