Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!

Bir zamanlar devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Kochkorov'un ABD’de bugün amazon paketlerini dağıtımı yaparak hayatını kazanması, hem Kırgızistan'da hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ulugbek Kochkorov'un paketleri aracına yüklediği ve dağıtım yaptığı görüldü. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntüler, eski bakanın yeni yaşamını gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BİLE OLMUŞTU

Ulugbek Kochkorov, Kırgızistan siyasetinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar kamu görevlerinde bulundu. Milletvekilliği yapan Kochkorov, 2018-2020 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. Siyasette aktif rol üstlenen eski bakan, bir dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu. Kochkorov, Ekim 2020'de tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından patlak veren ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasıyla sonuçlanan kitlesel protestolar sonrasında görevden uzaklaştırılmış ve hemen ardından ABD'ye taşınmıştı.

HELAL BİR İŞTEN UTANMIYORUM

Kochkorov, hakkında çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada çalışmaktan ve emek vererek para kazanmaktan gurur duyduğunu söyledi. Eski bakan, "Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan utanmıyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum ve mutluyum" ifadelerini kullanarak mesleğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kochkorov’un sözleri yüzbinlerce binlerce insanın takdirini topladı.