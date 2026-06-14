ABD ordusuna ait uçak yere çakıldı
ABD'nin Washington eyaletinde, Amerikan ordusuna ait devasa bir savaş uçağı rutin eğitim uçuşu gerçekleştirdiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ormanlık alana düştü.
ABD'nin Washington eyaletinde, orduya ait savaş uçağı rutin eğitim uçuşu sırasında düştü.
NBC News kanalının haberine göre, ülkenin batısındaki California eyaletinde yer alan Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu "F/A-18 Super Hornet" tipi savaş uçağı rutin eğitim uçuşu için havalandı.
Ardından uçak, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde göl yakınlarındaki ormanlık alana düştü.
Fırlatma koltuğu kullanarak kurtulan pilot hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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