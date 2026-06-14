Ahmet Hakan: Avrupa Türkiye’ye yine sopa sallamış falan filan! Çok da tınnnnnnnn! Sizde o yüz kaldı mı?

Ahmet Hakan’ın ‘Naftalin kokan bir röportaj’ başlıklı yazısı şöyle:

T-24’te Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller Grubu’ndan Slovenyalı bir parlamenterle röportaj yapmışlar.

Adam esip gürlemiş.

Sopa sallamış, uyarı yapmış, tehdit etmiş.

* İnsan hakları ve temel özgürlükler konusunda ciddi ihlaller oluyormuş Türkiye’de. Hatta bu yüzden Akın Gürlek’e yaptırım bile uygulanabilirmiş.

Falan filan.

* Naftalin kokulu, çok nostaljik, aşırı arkaik bir röportaj bu.

30 yıl önce, 40 yıl önce çok önemliydi Avrupa Parlamentosu’ndan birinin böyle şeyler söylemesi. Türkiye’de ortalık karışırdı, bütün göstergeler alarm verirdi.

* Şimdi ise tınnnnnn.

Neden tınnn?

Çünkü...

- BİR: Dünya değişti, farklılaştı.

- İKİ: Avrupa eskidi, köhnedi, etkisiz elemanlaştı.

- ÜÇ: Trump, Avrupa’yı resmen ve alenen şamar oğlanı yaptı.

- DÖRT: Türkiye de artık eski Türkiye değil.

Röportajdan gelen naftalin kokusunun temel nedenleri bunlar.

* Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun “insan hakları” falan diyecek yüzü mü var Allah aşkına?

Bebeklerin kanını dökmeye doyamamış bir İsrail var ortada. Avrupa dönüp de iki laf edebilmiş mi İsrail’e?

Avrupa’nın insan hakları diyecek yüzü mü kaldı?

* Bu arada koca röportajda “Madem bu kadar insan haklarından yanasınız, neden İsrail’e minnacık bir tepkicik bile göstermediniz ve göstermiyorsunuz” diye bir soru da yok.

* Ne yani?

Bütün konsepti bozar mıydı böyle bir soru?

FIGHT CLUB

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP’de yaşananları “Dövüş Kulübü”ne benzetince...

Uzun zamandır izlemediğim “Fight Club”ı anımsadım.

*

Hadi bu gece benim için Fight Club gecesi olsun.

ALİ MAHİR SAYESİNDE KILIÇDAR TOPARLANIYOR

ALİ Mahir Başarır’ın Kılıçdaroğlu karşıtlığı korkunç bir boyuta ulaştı.

* Şu yaptıklarına bakın:

* - Sanki yıllarca Kılıçdaroğlu’nun önünde ceket iliklememiş gibi... Adama “Ben onun alnını karışlarım” diyor.

* - Sanki yıllarca Kılıçdaroğlu’na “Genel başkanım” çekmemiş gibi... Adama bela üstüne bela okuyor.

* - Sanki Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak için çırpınmamış gibi... Adama “Yalancı” diyor.

* - Sanki yanında yöresindeyken hiç fark etmemiş gibi... Adama “Proje, hem de çok kötü bir proje” diyor.

* - Sanki Kılıçdaroğlu’yla hiç yol yürümemiş gibi... Adamdan “kasetle gelen” diye söz ediyor.

* Ali Mahir Başarır’ın bu orantısız yüklenmeleri, bu gereksiz çıkışları, bu nezaketsiz laf sokmaları... En Kılıçdaroğlu karşıtlarına bile tatsız gelebilir. Mesela ben Ali Mahir Başarır yüzünden kendini bir anda Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunurken bulan bir iki kişi tanıyorum.

* Kılıçdaroğlu’nun toparlanmasına eşsiz bir katkı sunuyor yani Ali Mahir Başarır.

SON GÜNLERDE MANSUR YAVAŞ’IN YÜZ HATLARINDA GÖRÜNENLER

- Bir bıkkınlık.

- Bir boş vermişlik.

- Bir memnuniyetsizlik.

- Bir koyvermişlik.

- Bir itimatsızlık.

- Bir çaresizlik.

- Bir üşengeçlik.

- Bir yalnızlık.

- Bir kararsızlık.

- Bir ne yapacağını bilememezlik.

BAYILDIM BU KOMPOZİSYONA

- Fonda bir ustalık eseri: Selimiye.

- Yan tarafta bir koca usta: Sinan.

- Önde de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

* Bu fotoğrafı kim çektiyse... Kompozisyondan kendisine 10 veriyorum.