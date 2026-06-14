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Spor Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek
Spor

Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek

Yeniakit Publisher
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Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek

2026 FIFA Dünya Kupası’na Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki kaderini belirleyecek Paraguay maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını son maç olan ABD karşılaşmasına taşımak için Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. San Francisco’da oynanacak bu dev randevuda puan kaybı yaşanması, Dünya Kupası umutlarını büyük ölçüde bitirecek.

24 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Kupası serüveninde ilk maçında istediği sonucu alamayan A Milli Futbol Takımı için hata payı tamamen kapandı. D Grubu ilk karşılaşmasında Avustralya’ya yenilerek turnuvaya puansız başlayan Ay-yıldızlı ekip, Paraguay müsabakasıyla tam anlamıyla bir final sınavı verecek.

A Milli Takım, Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda kader maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, Paraguay karşısında puan kaybetmesi halinde gruptan çıkma umutlarını büyük ölçüde tüketebilir.

PARAGUAY MAÇI TAM ANLAMIYLA FİNAL NİTELİĞİNDE

Dünya Kupası formatında ilk maçların ardından oluşan puan tablosu, ikinci karşılaşmaları daha da kritik hale getiriyor. Avustralya yenilgisi sonrası hata payını büyük ölçüde kaybeden Türkiye için Paraguay karşılaşması artık sadece bir grup maçı değil.

A Milli Takımın Avustralya karşısındaki mağlubiyeti tüm moralleri alt üst etti. Büyük umutlarla çıkılan gruptaki ilk maçta 2-0’lık yenilgi ile ayrılan Ay Yıldızlılar için Paraguay maçı çok daha büyük önem taşıdı. Gruptan çıkma umutlarını sürdürme adına Paraguay’ı mutlaka mağlup edip umutlarını ABD maçına taşımak isteyen A Milli Takım için Paraguay müsabakası adeta final niteliği taşıyor.  

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU

A Milli Takım, turnuvadaki bu can yakıcı kader maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde oynanacak dev müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) sabah 06.00’da başlayacak.

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