Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stadyumu’nda zayıf rakibi Curaçao ile kozlarını paylaşan Panzerler, 90 dakika boyunca adeta gol olup yağarak sahadan 7-1 gibi tarihi ve ezici bir galibiyetle ayrıldı. Faslı hakem Jalal Jayed’in düdük çaldığı mücadelede gol perdesini erken açan Almanlar, turnuvaya fırtına gibi bir başlangıç yaparak rakiplerine daha ilk maçtan gözdağı verdi.