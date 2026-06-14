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Spor Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stadyumu’nda zayıf rakibi Curaçao ile kozlarını paylaşan Panzerler, 90 dakika boyunca adeta gol olup yağarak sahadan 7-1 gibi tarihi ve ezici bir galibiyetle ayrıldı. Faslı hakem Jalal Jayed’in düdük çaldığı mücadelede gol perdesini erken açan Almanlar, turnuvaya fırtına gibi bir başlangıç yaparak rakiplerine daha ilk maçtan gözdağı verdi.

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu açılış maçında Curaçao’yu 7-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nun ilk maçında Almanya ile Curaçao, Houston’da yer alan NRG Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Jalal Jayed’in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 6. dakikada Nmecha ile öne geçti. Curaçao 21. dakikada Comenencia’nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 38. dakikada Schlotterbeck ve 45+5. dakikada Havertz’ın penaltıdan attığı gollerle Panzerler, soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarıda Almanya gol yağmuruna devam etti. 47. dakikada Musiala, 68. dakikada Brown, 78. dakikada Deniz Undav ve 88. dakikada Havertz’in ağları sarsmasıyla Almanya sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Almanya, grubun ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao ise Ekvador ile oynayacak.

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