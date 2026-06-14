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Gündem Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti!
Gündem

Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti!

Terör devleti İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine ve ülkenin güneyine düzenlediği, en az 8 masum sivilin hayatını kaybettiği kanlı hava katliamının ardından katil orduyu korku sardı. Vahşi saldırının hemen ardından panik halinde bir açıklama yayımlayan İsrail ordusu, bölgede tansiyonun yükselmesiyle birlikte askeri güçlerinin en yüksek alarm durumuna geçirildiğini ilan etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan gelecek olası füze misillemelerine karşı hazırlık yaptığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye bölgesine hava saldırısının ardından ordunun yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İran'dan İsrail'e yönelik bir misillemeye karşı hazırlıkların yapıldığı ve çeşitli senaryolara ilişkin teyakkuz halinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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