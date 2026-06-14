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Aktüel Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı
Aktüel

Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı

Yeniakit Publisher
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Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada, "sınırlı bir siber saldırının" İran Ulusal Bankası, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran ve Bank Tosee Saderat dahil olmak üzere dört İran bankasında aksamalara yol açtığını belirtti.

İran tarafından yapılan açıklamada, "sınırlı bir siber saldırının" İran Ulusal Bankası, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran ve Bank Tosee Saderat dahil olmak üzere dört İran bankasında aksamalara yol açtığını belirtti.

İran Devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamada, ülkenin Bankalar Koordinasyon Konseyi, "Teknik ekipler, olağandışı belirtiler tespit ettikten sonra müşteri verilerini ve ülkenin bankacılık altyapısını korumak için gerekli önleyici ve koruyucu önlemleri derhal uygulamaya koydu" dedi.

Konseyden yapılan açıklamada, "Detaylı teknik incelemeler, bu aksaklığın bu dört bankanın ortak iletişim altyapısına yönelik sınırlı bir siber saldırıdan kaynaklandığını ve neyse ki müşteri bilgilerine yetkisiz erişim olmadığını ve hiçbir bilginin silinmediğini göstermektedir" denildi.

Açıklamada, tüm altyapı sistemlerinin artık teknik uzmanların kontrolünde olduğu ve kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

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