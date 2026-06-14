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Dünya ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı
Dünya

ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı

ABD'nin Missouri eyaletinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre uçakta bulunan kişilerin tamamı yaşamını yitirdi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Otoyol Devriyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, korkutan uçak kazasının Butler Memorial Havalimanı yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili ilk değerlendirmelerde uçakta bulunan 12 kişinin tamamının yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini duyurdu. Missouri Eyalet Otoyol Devriyesi açıklamasında, "Şu an itibarıyla gelen bilgilere göre uçaktaki 12 kişinin tamamı hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Butler kenti, Missouri'nin en büyük şehirlerinden biri olan Kansas City'nin yaklaşık 96 kilometre güneyinde bulunuyor. Kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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