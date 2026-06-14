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İspanyol devi Real Madrid'in, Chelsea forması giyen Marc Cucurella transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi.
İspanyol devi Real Madrid'in, Chelsea forması giyen Marc Cucurella transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid ile Chelsea arasında Marc Cucurella'nın transferi konusunda sözlü anlaşmaya varıldı.
Haberde, tarafların yanı sıra oyuncuyla da anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, İspanyol sol bekin 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e katılacağı öne sürüldü.
Romano, transferle ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını aktarırken, Cucurella'nın teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği sol bek olduğu bilgisini paylaştı.
26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 50 maça çıkarken 1 gol 4 asist kaydetti.
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