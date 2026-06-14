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Foto - Öyle bir ismi bitirdi ki... Arda Güler'e dünyaca ünlü bir takım arkadaşı daha...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid ile Chelsea arasında Marc Cucurella'nın transferi konusunda sözlü anlaşmaya varıldı.

#2
Foto - Öyle bir ismi bitirdi ki... Arda Güler'e dünyaca ünlü bir takım arkadaşı daha...

Haberde, tarafların yanı sıra oyuncuyla da anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, İspanyol sol bekin 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e katılacağı öne sürüldü.

#3
Foto - Öyle bir ismi bitirdi ki... Arda Güler'e dünyaca ünlü bir takım arkadaşı daha...

Romano, transferle ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını aktarırken, Cucurella'nın teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği sol bek olduğu bilgisini paylaştı.

#4
Foto - Öyle bir ismi bitirdi ki... Arda Güler'e dünyaca ünlü bir takım arkadaşı daha...

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 50 maça çıkarken 1 gol 4 asist kaydetti.

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