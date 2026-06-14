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Gündem İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı
Gündem

İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
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İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı

Son yerel seçimlerde İYİ Parti'den Manisa'nın Şehzade ilçesinde belediye başkan adayı olan Ahmet Karadağ, yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye geçti.

2024'teki yerel seçimlerde İYİ Parti'den Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkan adayı olan Ahmet Karadağ, AK Parti'ye katıldı. Karadağ'ın rozetini, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu taktı.

BÜYÜK DAVA YÜRÜŞÜYÜŞÜ

Karadağ ile birlikte ilçede partiye yüzlerce kişi katıldığı öğrenildi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da yaptığı paylaşımda Ahmet Karadağ ile birlikte partiye katılan kişileri duyurdu. Akkal şunları söyledi: "Bugün partimize katılarak bu büyük dava yürüyüşüne güç veren, başta kıymetli kardeşim Ahmet Karadağ olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyor, üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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