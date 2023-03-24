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Gündem YSK Türkiye kararını duyurdu: 100 bin imza süreci bilgilerini paylaştı! Son durumuyla ilgili açıklama
Gündem

YSK Türkiye kararını duyurdu: 100 bin imza süreci bilgilerini paylaştı! Son durumuyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2023-03-24 21:07:00 - 2023-03-24 21:09:51
YSK Türkiye kararını duyurdu: 100 bin imza süreci bilgilerini paylaştı! Son durumuyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 76 bin 901
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 079
Sinan Oğan: 39 bin 317
Doğu Perinçek: 16 bin 192
Yakup Türkal: 2 bin 31
Erkan Trükten: Bin 116
Tevfik Ahmet Özal: 807
İrfan Uzun: 447
Halil Murat Ünver: 285
Hilmi Özden: 225
Davut Turan: 92

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