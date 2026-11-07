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Gündem Masada İran ve Ukrayna vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü!
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Masada İran ve Ukrayna vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Masada İran ve Ukrayna vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti.

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Yorumlar

Vay vay

İnşallah yine bir şey istememiştir..hayırlı bir iş için aramaz

Mümtaz Soysal

Reis kırmaz Trump abisini.Ne derse yapar.
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