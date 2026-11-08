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'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

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'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Âlim, mutasavvıf ve divan şairi Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin hayatını, düşünce dünyasını ve Darende’ye kazandırdığı hizmetleri konu alan “Darende’ye Adanmış Bir Ömür” kitabı, İstanbul’da düzenlenen programla tanıtıldı. Nasihat Yayınları tarafından yayımlanan, Prof. Dr. Süleyman Doğan ve Prof. Dr. Cihan Okuyucu tarafından kaleme alınan iki ciltlik eserin tanıtım programı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi.

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Foto - 'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Basın mensupları, akademisyenler, yazarlar ve edebiyat dünyasından davetlilerin katıldığı program, açılış ve program takdimiyle başladı. Ardından Taksim Camii Müezzin-Kayyımı ve musiki sanatçısı Hasan Akıntaş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda daha sonra Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın tanıtım filmi izletildi.

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Foto - 'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Vakıf tanıtım filminin ardından Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Kemal Demir, açılış ve takdim konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında “Darende’ye Adanmış Bir Ömür” adlı eserin yalnızca bir biyografi çalışması olmadığını, ilme, irfana, insana ve bütün canlılara adanmış 76 yıllık bereketli bir ömrü anlattığını belirten Demir, iki cilt ve 10 bölümden oluşan eserin hazırlanmasında emeği geçen yazarlara teşekkür etti. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın, kurucusunun hizmet anlayışını yaşatmak ve köklü vakıf geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Demir, vakfın imar ve ihyadan eğitime, sağlıktan çevreye, sosyal yardımlardan kültür ve sanata kadar geniş bir alanda hizmet verdiğini kaydetti. Demir, yürütülen tüm bu faaliyetlerin temelinde Osman Hulûsi Efendi’nin insanlara ve bütün canlılara karşılıksız hizmet etme anlayışının bulunduğunu vurguladı. Kemal Demir’in konuşmasının ardından Tasavvuf Müziği Sanatçısı Halil Necipoğlu, Divân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den çeşitli ilahiler seslendirdi.

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Foto - 'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Programın devamında kitabın yazarlarından Prof. Dr. Süleyman Doğan, eser üzerine sunum gerçekleştirdi. Doğan, Hulûsi Efendi’nin tasavvuf anlayışının yalnızca bireysel manevi gelişimle sınırlı olmadığını, eğitimden sağlığa, sosyal dayanışmadan şehir hayatına kadar uzanan kapsamlı bir hizmet anlayışını içerdiğini vurguladı. Eserin hazırlanmasında arşiv belgeleri ve saha tanıklıklarından yararlanıldığını belirten Doğan, Hulûsi Efendi’nin farklı alanlardaki çalışmalarının kitapta bütünlüklü biçimde ele alındığını aktardı. Ardından kitabın diğer yazarı Prof. Dr. Cihan Okuyucu da kitabın içeriğine ve Osman Hulûsi Efendi’nin çok yönlü şahsiyetine ilişkin bir sunum yaptı. Okuyucu, Hulûsi Efendi’nin ilmî birikiminin, tasavvufî düşüncesinin ve edebî kişiliğinin birlikte değerlendirilmesinin önemine değinerek, bu çalışmanın onun düşünce ve hizmet mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Yazarların sunumlarının ardından katılımcılar söz alarak eser ve Osman Hulûsi Efendi’nin Darende’de yürüttüğü imar ve ihya faaliyetlerinin yansıra bıraktığı manevi miras üzerine değerlendirme ve görüşlerini paylaştı. Program sonunda katılımcılara plaket takdim edildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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Foto - 'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Düzenlenen program kapsamında, iki cilt ve 10 bölümden oluşan “Darende’ye Adanmış Bir Ömür” kitabında; Somuncu Baba Külliyesi’nin ihyası, Darende’ye kazandırılan eğitim kurumları, sağlık yatırımları, sosyal yardımlaşma faaliyetleri, çevre çalışmaları, yerel kalkınma girişimleri ve Hulûsi Efendi’nin edebî mirası farklı başlıklar altında ele alındı. Yemek ve çay ikramının ardından hediye takdimiyle program sona erdi. Katılımcılara program çıkışında kitap ve Somuncu Baba Sebil Ekmeği hediye edildi.

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