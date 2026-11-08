'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Programın devamında kitabın yazarlarından Prof. Dr. Süleyman Doğan, eser üzerine sunum gerçekleştirdi. Doğan, Hulûsi Efendi’nin tasavvuf anlayışının yalnızca bireysel manevi gelişimle sınırlı olmadığını, eğitimden sağlığa, sosyal dayanışmadan şehir hayatına kadar uzanan kapsamlı bir hizmet anlayışını içerdiğini vurguladı. Eserin hazırlanmasında arşiv belgeleri ve saha tanıklıklarından yararlanıldığını belirten Doğan, Hulûsi Efendi’nin farklı alanlardaki çalışmalarının kitapta bütünlüklü biçimde ele alındığını aktardı. Ardından kitabın diğer yazarı Prof. Dr. Cihan Okuyucu da kitabın içeriğine ve Osman Hulûsi Efendi’nin çok yönlü şahsiyetine ilişkin bir sunum yaptı. Okuyucu, Hulûsi Efendi’nin ilmî birikiminin, tasavvufî düşüncesinin ve edebî kişiliğinin birlikte değerlendirilmesinin önemine değinerek, bu çalışmanın onun düşünce ve hizmet mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Yazarların sunumlarının ardından katılımcılar söz alarak eser ve Osman Hulûsi Efendi’nin Darende’de yürüttüğü imar ve ihya faaliyetlerinin yansıra bıraktığı manevi miras üzerine değerlendirme ve görüşlerini paylaştı. Program sonunda katılımcılara plaket takdim edildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.