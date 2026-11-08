'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı

Vakıf tanıtım filminin ardından Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Kemal Demir, açılış ve takdim konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında “Darende’ye Adanmış Bir Ömür” adlı eserin yalnızca bir biyografi çalışması olmadığını, ilme, irfana, insana ve bütün canlılara adanmış 76 yıllık bereketli bir ömrü anlattığını belirten Demir, iki cilt ve 10 bölümden oluşan eserin hazırlanmasında emeği geçen yazarlara teşekkür etti. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın, kurucusunun hizmet anlayışını yaşatmak ve köklü vakıf geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Demir, vakfın imar ve ihyadan eğitime, sağlıktan çevreye, sosyal yardımlardan kültür ve sanata kadar geniş bir alanda hizmet verdiğini kaydetti. Demir, yürütülen tüm bu faaliyetlerin temelinde Osman Hulûsi Efendi’nin insanlara ve bütün canlılara karşılıksız hizmet etme anlayışının bulunduğunu vurguladı. Kemal Demir’in konuşmasının ardından Tasavvuf Müziği Sanatçısı Halil Necipoğlu, Divân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den çeşitli ilahiler seslendirdi.