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O il kara teslim oldu: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

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IHA Giriş Tarihi:

O il kara teslim oldu: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

#1
Foto - O il kara teslim oldu: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop Valiliği tarafından 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosu'na göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - O il kara teslim oldu: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle Erfelek'te 7, Ayancık'ta 5, Boyabat'ta 5 ve merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

#3
Foto - O il kara teslim oldu: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden ise 44 yerleşim yeri etkilendi.

#4
Foto - O il kara teslim oldu: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

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