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Gündem Terör saldırısı olmuştu! Türkiye'den Polonya'ya taziye mesajı
Gündem

Terör saldırısı olmuştu! Türkiye'den Polonya'ya taziye mesajı

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Terör saldırısı olmuştu! Türkiye'den Polonya'ya taziye mesajı

Polonya'da askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Krakov şehrinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye, Polonya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Krakov şehrinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı. Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Silahlı saldırının ardından, saldırganın evinde aile üyelerinden olabileceği değerlendirilen 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

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