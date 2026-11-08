Binde birlik Ali: Seçim yaklaşıyor!
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Partisinin aldığı oy oranlarına ithafen 'Binde birlik Ali' olarak anılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin emekli maaşı düzenlemesiyle emeklileri gündemine almasını “Seçim yaklaşıyor” sözleriyle değerlendirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli aylıklarına yönelik hazırlanan düzenlemeyi değerlendirdi.
İktidarın emeklileri yeniden gündemine almasını seçim süreciyle ilişkilendiren Babacan, emeklilerin yıllardır yaşadığı geçim sıkıntısını sandıkta unutmayacağını iddia etti.
Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimiz iktidarın aklına gelmeye başladıysa, seçim yaklaşıyor demektir. Ama emin olun, yaşadıkları geçim sıkıntısını, yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacaklar, iktidara gerekli mesajı sandıkta verecekler."