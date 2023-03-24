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Otomotiv Dikkat çeken rakam! O marka rakamı sıfırladı: Araçlar kapış kapış satılıyor, 2023 son model sıfır bir araç!
Otomotiv

Dikkat çeken rakam! O marka rakamı sıfırladı: Araçlar kapış kapış satılıyor, 2023 son model sıfır bir araç!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 19:23:00 - 2023-03-24 20:01:41
Dikkat çeken rakam! O marka rakamı sıfırladı: Araçlar kapış kapış satılıyor, 2023 son model sıfır bir araç!

Citroen, Ami, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Berlingo Combi, Berlingo Van ve Jumpy Combi dahil olmak üzere seçkin 2023 modellerinde inanılmaz finans kampanyaları sunuyor. Araç almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. O marka faizi sıfırladı olay oldu. Rekor planı Türkiye'ye duyuruldu! Fiyatları , program kamuoyu ile paylaştı.

2023 Citroen modellerinde sıfır faizli ve uygun vadeli mükemmel bir kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında örneğin Ami modeli için yüzde 1.48 faiz ile 24 ay vadeli 100.000 TL kredi alabilirsiniz.

BU ARAÇLAR KAÇMAZ!

Bu finans kampanyaları yalnızca sınırlı bir süre için ve stoklarla sınırlıdır. Yeni bir araba almak gibi bir niyetiniz varsa hızlı bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü Citroen’in bu kampanyaları 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Citroen, herkes için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, güvenilir otomobiller üretmesiyle tanınır.kokpit.aero'e göre:  Bu inanılmaz finans kampanyalarıyla, yepyeni bir Citroen'in direksiyonuna geçmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Şimdi Citroen’in kredi kampanyalarına bakalım:

CİTROEN 2023 MODEL ARAÇLAR İÇİN VERİLEN KREDİLER

Citroen C5 Aircross SUV modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

170.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​
ÖNE ÇIKAN VİDEO

250.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı

Citroën C4 X modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

120.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​

200.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı​

C4 modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

120.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​

200.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı

C3 Aircross modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

100.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​

180.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı​

Berlingo modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

130.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​

220.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı

Citroën Berlingo Van modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

110.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​

180.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı

Citroën Jumpy modelinde Mart 2023’e özel kampanya:

110.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı​

180.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı

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