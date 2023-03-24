Dikkat çeken rakam! O marka rakamı sıfırladı: Araçlar kapış kapış satılıyor, 2023 son model sıfır bir araç!
Citroen, Ami, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Berlingo Combi, Berlingo Van ve Jumpy Combi dahil olmak üzere seçkin 2023 modellerinde inanılmaz finans kampanyaları sunuyor. Araç almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. O marka faizi sıfırladı olay oldu. Rekor planı Türkiye'ye duyuruldu! Fiyatları , program kamuoyu ile paylaştı.
2023 Citroen modellerinde sıfır faizli ve uygun vadeli mükemmel bir kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında örneğin Ami modeli için yüzde 1.48 faiz ile 24 ay vadeli 100.000 TL kredi alabilirsiniz.
BU ARAÇLAR KAÇMAZ!
Bu finans kampanyaları yalnızca sınırlı bir süre için ve stoklarla sınırlıdır. Yeni bir araba almak gibi bir niyetiniz varsa hızlı bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü Citroen’in bu kampanyaları 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
Citroen, herkes için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, güvenilir otomobiller üretmesiyle tanınır.kokpit.aero'e göre: Bu inanılmaz finans kampanyalarıyla, yepyeni bir Citroen'in direksiyonuna geçmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Şimdi Citroen’in kredi kampanyalarına bakalım:
CİTROEN 2023 MODEL ARAÇLAR İÇİN VERİLEN KREDİLER
Citroen C5 Aircross SUV modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
170.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
250.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
Citroën C4 X modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
120.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
200.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
C4 modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
120.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
200.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
C3 Aircross modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
100.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
180.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
Berlingo modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
130.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
220.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
Citroën Berlingo Van modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
110.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
180.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
Citroën Jumpy modelinde Mart 2023’e özel kampanya:
110.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
180.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
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