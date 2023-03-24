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Yaşam Gören gözlerine inanamadı, korkuttu! Binlerce yıllık derenin suyu ortadan kayboldu! Yerin altına girdi
Yaşam

Gören gözlerine inanamadı, korkuttu! Binlerce yıllık derenin suyu ortadan kayboldu! Yerin altına girdi

Yeniakit Publisher
2023-03-24 14:48:00 - 2023-03-24 15:03:40

Şanlıurfa’da binlerce yıldır akan derenin suyu deprem ve sel felaketlerinin ardından yerin altına girerek ortadan kayboldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman’da yaşanan sel felaketleri, bölgenin coğrafi yapısını da değiştirdi. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Cırcıp Deresi de depremler ve selden etkilendi. Binlerce yıldır akan derenin suyu, depremler ve sel sonrası yerin altına girerek ortadan kayboldu. Daha önce sınırı geçip Suriye'ye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü. Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, “Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye’ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi.

Sel ile birlikte su seviyesi yükseldi

Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, “Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor“ diye konuştu.

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