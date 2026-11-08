Change otomobil çetesine darbe
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri titiz soruşturma kapsamında dev bir operasyona imza attı. Çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını illegal yöntemlerle değiştirerek (change) piyasaya süren ve parçalayarak satan şebekeye yönelik tespit edilen 3 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.
Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Ekipler, belirlenen 3 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli olduğu belirlenen 3 araç ile 1 tescilsiz motor bloğuna el koydu.
Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alındı.
Bu arada operasyona destek veren zabıta ve maliye ekipleri de iş yerlerine idari yaptırım uyguladı.