YÖK: Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyım atandı
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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu’na (MYO) kayyım atanmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kayyum atanan okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devamlılığıyla ilgili bir açıklama yaptı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.