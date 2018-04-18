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YSK sıkıştırılmış takvim hazırlayacak!

YSK, TBMM'nin erken seçim kararı almasının ardından 24 Haziran 2018'de yapılacak seçime ilişkin sıkıştırılmış seçim takvimini açıklayacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:47
YSK sıkıştırılmış takvim hazırlayacak!

İlan edilecek seçim takvimine göre seçime girecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi, oy pusulalarının bastırılması yapılacak.
24 Haziran 2018'de milletvekili genel seçimlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü yani 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak.
 
Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:47
  1. YSK
  2. TBMM
  3. erken seçim

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