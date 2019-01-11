YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de seçmen kaydı sorgulama oldu. Milyonlarca vatandaş, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını internet üzerinden yapabilecek. İşte, konuya dair detaylar...

YKS SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek. Seçmenler bu tarihten itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SEÇMEN SORULARI İÇİN YSK ÇAĞRI MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulunca, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırlanan seçim takvimi işliyor. Takvime göre, mahalli idareler seçimi için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.