0553 313 94 23

YSK olağanüstü toplandı! Oyların sayımını durdurma kararı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararı için olağanüstü toplandı. Toplantı sonucunda İstanbul'un 7 ilçesindeki oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararı kaldırıldı. Alınan bu karara göre 7 ilçedeki oylar yeniden sayılacak.

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:53
YSK olağanüstü toplandı! Oyların sayımını durdurma kararı kaldırıldı

Yüksek Seçim KuruluSadi Güven başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda İstanbul'da 7 ilçede oy sayımının durdurulması görüşüldü.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin İstanbul'da 7 ilçede oyların yeniden sayımının durdurulması konusunu görüşmek üzere toplandı.

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

CHP oy sayımını durdurttu

CHP'nin bu kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Kararda, itiraz üzerine yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında itiraza uğraması sebebiyle geçerli sayılan oyların sayılması hakkında ilçe seçim kurulları tarafından karar verilip, bu karar itiraz edilmeksizin veya itiraz üzerine ilgili merci tarafından verilecek kararlarla ilçe seçim kurulu kararının kesinleşmesinden sonra yeniden sayım yapılması ya da kısmi olarak sadece geçersiz oyların sayımının veya sayım sırasında itiraz üzerine geçerli sayılan oyların yeniden sayılması işlemlerinin yapılabileceği belirtilmişti.

YSK'nın, itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulunun bu kararını görüştüğü öğrenildi.

Oylar yeniden sayılacak

Toplantı sonucunda YSK, İstanbul'un 7 ilçesindeki oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararını kaldırdı. Alınan bu karara göre 7 ilçedeki oylar yeniden sayılacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 07:53
  1. Yüksek Seçim Kurulu
  2. Sadi Güven
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. oy sayımı

YORUM YAZ

  • SelimSelim37 dk önce
    Oy hırsızı CHP ve destekçisi Fetoşları bir telaş sarmış. Hele bekleyin bir adam gibi sayılsın hatta siz de başında bekleyin sayılırken de görün ne dolaplar dönmüş. Sonuçta kimin kazandığı kadar her oy verenin hakkını gözetmek de önemli.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, yılın sporcusu seçildi
  1. Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu,..
  2. Rektör Prof.Dr. Çakmak’tan Başkan..
  3. GÜNDEM / 3 Nisan 2019
  4. Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye..
  5. Şanlıurfa’da Miraç Kandili programına..
  6. Müberra Gürdal kimdir? Müberra Gürdal..
  7. Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem
  8. İzmir'de 54 Afganistanlı düzensiz..
  9. Tarsus’ta restorana silahlı saldırı: 3..
  10. Yurtta hava durumu
  11. ABD'de Miraç Kandili idrak edildi
  12. Bal alerjisi nedir? Hakiki bal nasıl..
  13. AK Parti'den hodri meydan: Kamerayla..
  14. Tarsus’ta otomobil tırın dorsesine..
  15. Kara yollarında durum
  16. Okulda dehşet! Defalarca...
  17. Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4..
  18. 03.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  19. YSK olağanüstü toplandı! Oyların..
  20. Başkan Erdoğan Kur'an okudu
  21. Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş..
  22. CHP panikledi! Bu neyin korkusu böyle
  23. İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14..
  24. Karabük'te muhtarlık kavgası: 1 yaralı
  25. Venezuela’da flaş gelişme!..
  26. Fırtına diniyor, sağanak geliyor
  27. O ilçede seçime iptal kararı
  28. Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı
  29. ABD'ye "yerel seçim" yanıtı
  30. Bursa'da feci kaza
Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
“Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
“Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”

Günün Karikatürü

3 Nisan 2019
Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...