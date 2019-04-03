YSK, İstanbul’da oy sayımının tekrar yapılması için karar aldı

İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurdu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Olağanüstü toplantısının ardından İstanbul’da itirazda bulunulan sandıklarda oy sayımı tekrar yapılacak.

AK Parti İstanbul’da oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurullarına itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi oyların yeniden sayılması kararına itiraz etmesi üzerine, İl Seçim Kurulu tarafından oy sayımı durdurulmuştu. Bunun üzerine YSK, Ankara’da parti temsilcileri ile olağanüstü bir toplantı düzenledi. Yapılan toplanın ardından YSK, oy sayım kararının durdurulmasını kaldırdı ve itirazda bulunulan 7 ilçedeki sandıklardaki oyların tekrar sayımına karar verildi.