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Gündem YSK duyurdu! İptal durumunda tarih belli oldu
Gündem

YSK duyurdu! İptal durumunda tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 02:14:00 -
YSK duyurdu! İptal durumunda tarih belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin yapılacağı tarihi duyurdu.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda bu nedenle, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği bildirildi.

Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.

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