YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması

üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin 4 Temmuz akşama kadar devam ettiğini belirtti. Güven, siyasi partilerden itiraz geldiğini ifade etti.