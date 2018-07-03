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YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Yarın akşama kadar itiraz süreci var" dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:23
YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması

üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin 4 Temmuz akşama kadar devam ettiğini belirtti. Güven, siyasi partilerden itiraz geldiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:23
  1. ysk
  2. ysk başkanı sadi güven

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